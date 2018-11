Tres partidos opositores exigen una reforma del sistema electoral

Photo : YONHAP News

Tres formaciones opositoras, Futuro Bareun, Democracia y Paz y Partido Justicia, instaron a los dos grandes partidos políticos -The Minjoo y Libertad Corea- a implementar un sistema de representación proporcional, donde la tasa de apoyo popular conseguida por cada partido en unas elecciones determina de forma proporcional el número de escaños.Estos tres partidos solicitaron al presidente Moon Jae In una reunión con sus representantes para alcanzar un acuerdo al respecto, al tiempo de advertir que si el oficialismo y el principal partido opositor ignoran su petición, pondrán trabas al plan presupuestario del próximo año.The Minjoo y el partido Libertad Corea están prácticamente en contra de dicho sistema electoral, mientras que las tres formaciones a favor, por el momento no han presentado medidas detalladas para una posible reforma.