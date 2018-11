El Ejecutivo se abstiene de opinar directamente sobre la reforma electoral

Photo : KBS News

La Casa Presidencial anunció el lunes 26 que el partido oficialista The Minjoo se encargará de negociar con la oposición sobre la reforma del sistema electoral.No obstante, se abstuvo de dar una opinión directa al respecto, y afirmó no considerar prudente que el Ejecutivo exprese su postura por el momento.Previamente, el domingo 25, los opositores Futuro Bareun, Democracia y Paz y Partido Justicia instaron a las dos formaciones mayoritarias -The Minjoo y Libertad Corea- a cooperar para implementar un sistema de representación proporcional, al tiempo de solicitar una reunión con el presidente Moon Jae In para alcanzar un acuerdo al respecto.