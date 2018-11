Trump y Xi Jinping se reunirán el día 1 en Buenos Aires

Photo : YONHAP News

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán el primero de diciembre en Buenos Aires, Argentina, según informó el sitio web Inside US Trade.El encuentro será en el marco de la Cumbre del G-20, según dicha fuente, y un día después de la firma del USMCA, un acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá para reemplazar al NAFTA.La cumbre China y Estados Unidos genera expectación mundial como posible vía para desescalar el cada vez más tenso conflicto comercial entre ambos países.El pasado día 17 en el Foro Empresarial de APEC, el presidente chino criticó fuertemente el proteccionismo de Trump, mientras que el vice presidente de los Estados Unidos Mike Pence, que acudió al encuentro, respondió que duplicarían los aranceles sobre los productos chinos. No en vano, a causa de los desencuentros entre ambas superpotencias, la Cumbre de APEC no pudo adoptar un comunicado conjunto por primera vez desde 1993.