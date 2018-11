Pompeo desea mantener pronto una reunión de alto nivel con Pyongyang

Photo : YONHAP News

El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo declaró el miércoles 28 que espera poder mantener pronto una reunión de alto nivel con Corea del Norte, si bien dijo que por ahora no hay nada que reportar sobre las conversaciones con ese país.Sobre el encuentro de alto nivel, dio a conocer que Washington propuso reflexionar al respecto hasta el 28 de noviembre, si bien Pyongyang no ha respondido por el momento, dilatando aún más las negociaciones nucleares. La causa principal del estancamiento de las conversaciones es, según la prensa y los expertos, la discrepancia entre las partes sobre la flexibilización de las sanciones.En este contexto, el comentario de Pompeo se interpreta como que no hay siquiera fecha para la reunión de alto nivel, pero Estados Unidos sigue esforzándose con optimismo por celebrarla lo antes posible.