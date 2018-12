Presidencia deja puertas abiertas a la visita de Kim Jong Un a Seúl

Photo : YONHAP News

La oficina presidencial anunció el día 30 que todas las puertas siguen abiertas a una posible visita del líder norcoreano Kim Jong Un a Seúl, si bien por ahora no hay nada concreto.El anuncio reacciona a la información de un medio nacional que publicó que Kim pensaba viajar al país los días 13 y 14 de diciembre, pero Pyongyang solicitó una demora por motivos de seguridad.El portavoz presidencial, Kim Eui Kyeom, alegó que preparan diversos escenarios ante la posible visita del líder norcoreano a Seúl, aunque hasta la fecha no hay confirmaciones.En la sociedad cada vez más voces consideran que la visita de Kim podría no darse este año, tal y como acordaron los líderes de las dos Coreas en septiembre, mientras que el diálogo sobre desnuclearización entre Pyongyang y Washington continúa estancado.