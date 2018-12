La prensa estadounidense refleja la tensión entre Seúl y Tokio

Photo : KBS News

Varios medios estadounidenses divulgaron el día 29 que el empeoramiento de las relaciones entre Corea del Sur y Japón afecta a las políticas de Estados Unidos sobre la zona.Así, The Wall Street Journal informó que la discrepancia entre Seúl y Tokio, los dos aliados de Asia del Este más próximos a Washington, desafía la estrategia de Estados Unidos de cooperación trilateral frente a las amenazas de Corea del Norte y de China.Dicho medio citó el reciente fallo de la Corte Suprema surcoreana condenando a una empresa nipona a indemnizar a las víctimas de reclutamiento forzoso para trabajar en tiempos de guerra, y destaca el aumento de tensión entre ambos países mientras que Estados Unidos intenta impulsar la cooperación con ambos aliados en materia de seguridad regional.Por su parte, The Washington Post también divulgó que el conflicto entre Seúl y Tokio tras el reciente fallo del máximo tribunal surcoreano no beneficia a Washington.