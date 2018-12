Los líderes parlamentarios continúan el debate sobre el presupuesto de 2019

Photo : YONHAP News

Los representantes de los partidos políticos con grupo de negociación en la Asamblea Nacional se reunieron el fin de semana para analizar los presupuestos generales del Estado para 2019.La reunión llegó al finalizar el 30 de noviembre las actividades del Comité especial de presupuestos y cuentas de la Asamblea Nacional, sin concluir la evaluación de presupuestos.No obstante, el encuentro fue criticado al no estar previsto en la ley y por celebrarse a puerta cerrada.Pese a todo, los líderes parlamentarios evaluaron los 246 puntos pendientes del proyecto presupuestario, aunque no estrecharon diferencias en los epígrafes más dispares, como el fondo de cooperación intercoreana o la partida sobre crisis laboral, y convocaron otra reunión posterior.El plazo para votar los presupuestos vencía el 2 de diciembre, pero los desacuerdos entre el oficialismo y oposición no han permitido cumplirlo.