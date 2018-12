La Fiscalía solicita por primera vez detener a ex magistrados del Supremo

Photo : YONHAP News

Los fiscales que actualmente investigan casos de cohecho y abuso de autoridad judicial cometidas en administraciones previas, solicitó el lunes 3 sendas órdenes de detención contra los ex magistrados del Tribunal Supremo, Park Byong Dae y Ko Young Han. Es la primera vez en la historia constitucional de Corea que solicitan una órden de arresto contra ex magistrados del Supremo.Los fiscales afirmaron que los casos de cohecho y abuso de autoridad judicial analizados no son una desviación puntual de una persona concreta, sino un delito que implica relación de jerarquía existente entre los implicados, con órdenes concretas de los superiores a los inferiores. Así, argumentaron la razón de su procesamiento, como superiores del ya detenido Im Jong Heon, ex subdirector de la Oficina de Administración de Tribunales.Tanto el ex magistrado Park Byong Dae, como Ko Young Han, ejercieron el cargo de director de la Oficina de Administración de Tribunales de la corte suprema; Park entre febrero de 2014 y febrero de 2016, mientras que Ko fue su sucesor hasta agosto de 2018. Sobre ambos recaen las sospechas de haber intervenido directa e indirectamente en juicios y dictámenes sobre víctimas del reclutamiento forzoso cometido por Japón durante la era colonial, la disolución del Partido Progresista Unificado, la Unión Coreana de Profesores y Trabajadores de la Educación y la elaboración de la lista negra de jueces clasificados como "problemáticos", en su mayoría por no simpatizar con el poder.