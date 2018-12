Kim Jong Un no ha respondido a la invitación a Seúl

Photo : KBS News

La prensa estatal norcoreana divulgó el lunes 3 la visita del líder norcoreano Kim Jong Un a una fábrica de calzado en Wonsan.Durante el recorrido, Kim insistió en la necesidad de mejorar la calidad de los productos norcoreanos, hasta lograr un nivel internacional, y recordó que su difunto padre y ex líder del país, Kim Jong Il, se preocupaba mucho por esa fábrica.Además, los días previos visitó una base de la industria pesquera en la Costa del Este.Pero mientras continúa sus actividades del sector económico, por ahora no ha ofrecido respuesta sobre la visita a Seúl ni sobre el diálogo nuclear, pese a que recientemente los presidentes de Corea del Sur y de Estados Unidos se mostraron a favor de la visita de Kim a la capital surcoreana.Al respecto, el Gobierno surcoreano, planea seguir intentando concretar la visita de Kim a Seúl durante este año.Como viajar a Seúl también fue una promesa del ex líder Kim Jong Il, hay expectativas de que la visita del mandatario norcoreano sea en torno al 17 de diciembre, efeméride del séptimo aniversario de la muerte de su padre.