Diversas pruebas implican a un ex magistrado del Supremo en abusos de poder

Photo : YONHAP News

Varias pruebas recientemente obtenidas confirmarían la implicación directa del ex magistrado Yang Seung Tae ha en casos de abuso de poder.Según informan, Yang se reunió en diversas ocasiones con un abogado de apellido Han, del bufete Kim & Chang, que representaba a las compañías japonesas demandadas por reclutamiento forzado de coreanos durante la Segunda Guerra Mundial.Así, se ha revelado que ambos, egresados de la misma universidad y ex altos cargos del Gobierno, se reunieron en al menos en tres ocasiones entre mayo de 2015 y 2016, donde el ex magistrado le informó sobre el juicio en marcha. También le confirmó que si el Ministerio de Exteriores le entregaba una carta al respecto, la trasladaría al panel judicial. Por tanto, se estima que dicho abogado ejercía de puente entre el bufete de Kim & Chang, el poder judicial y Presidencia.Por tanto, la Fiscalía podría añadir a los cargos del ex magistrado la revelación de secretos gubernamentales.