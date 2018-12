Photo : YONHAP News

El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo declaró el martes 4 que la cooperación internacional en la ejecución de sanciones internacionales contra Corea del Norte es un ejemplo del liderazgo del presidente Donald trump.El canciller hizo esta intervención durante una conferencia organizada por el think-tank German Marshall Fund de Estados Unidos en Bruselas, donde afirmó que Washington mantiene su liderazgo internacional y apoya a sus aliados bajo el mando del presidente Donald Trump. Como ejemplo, mencionó las muchas naciones que acompañan a Estados Unidos al aplicar la táctica de presión, y enfatizó que ningún otro país podría unir a tantos estados en las sanciones contra Pyongyang.No obstante, el comentario de Pompeo objetaba las fuertes críticas recibidas por cómo Estados Unidos no respeta los tratados intergubernamentales y trastorna el orden de los organismos internacionales, con decisiones cuestionables como romper el acuerdo nuclear con Irán, criticar a la Organización Mundial del Comercio y amenazar con abandonar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF).Así, puntualizó que aunque los amigos europeos alegan que a veces Estados Unidos no actúa en pro de los intereses del mundo, eso no es cierto. Resaltó que Washington hace todo lo posible para reformar o suprimir acuerdos desfasados que, pese a estar en vigor, no son beneficiosos para Estados Unidos y sus aliados.