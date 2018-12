Photo : YONHAP News

Según un análisis sobre el uso deTwitter en Corea, publicado el miércoles 5, 'SchoolMeToo' fue la frase más tuiteada por los coreanos en 2018.Al respecto, Twitter evalúa que la secuela del movimiento 'Me Too', que se ha trasladado de las empresas a las escuelas.Tras esta primera frase, figuran otras expresiones como 'feminismo', 'fotos sin consentimiento', 'odio', y 'Druking (alias del bloguero implicado en un caso de soborno y manipulación de opinión pública que salpicó al diputado Roh Hoe Chan)'.Mientras, los nombres de políticos más tuiteados fueron el presidente Moon Jae In, el gobernador provincial de Gyeonggi, Lee Jae Myung, y el primer ministro Lee Nak Yeon, por este orden.En cuanto al cine, la película más tuiteada fue 'Junto con los dioses', mientras que en la categoría de entretenimiento, el principal evento mencionado por los usuarios de Twitter fueron los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.