Corea del Norte sigue sin confirmar la visita de Kim Jong Un a Seúl

La oficina presidencial no ha recibido por ahora ninguna respuesta de Corea del Norte sobre la posible visita del líder norcoreano Kim Jong Un a Seúl.Kim evitó aparecer en público el día 5 en el funeral de Estado a Kim Chol Man, ex luchador antijaponés involucrado en los asuntos militares del país, ausencia que deja entrever que el mandatario norcoreano aún está considerando su viaje a Seúl.Así las cosas, si Pyongyang no confirma durante la próxima semana, será difícil concretar una visita de Kim a Seúl en 2018, pues los preparativos precisarían un mínimo de 10 días.Expertos en temas norcoreanos descartan la visita, al no haber logrado resultados sustanciales en las negociaciones con Estados Unidos. Mientras Pyongyang espera que Washington rebaje las sanciones económicas, máxime de cara a 2019 cuando se prevé una mayor contracción de la economía norcoreana, Estados Unidos ha decidido mantener la presión hasta ver medidas concretas de desarme.