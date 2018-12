La tasa de apoyo popular a Moon Jae In cae al 49%

Photo : YONHAP News

La tasa de apoyo al desempeño del presidente Moon Jae In ha registrado el nivel más bajo desde su llegada al poder en mayo de 2017.Según un sondeo realizado por Gallup Korea del 4 al 6 de diciembre, un 49% de los 1.002 surcoreanos mayores de 19 años encuestados, calificó positivamente el desempeño presidencial, registrando un descenso del 4% respecto a la semana anterior. En tanto, aquellos que no aprueban su gestión presidencial aumentaron en un 2% hasta sumar un 41%, mientras que un 11% se negó a contestar o se mostró neutral.Como motivos a favor, los partidarios de Moon destacaron la mejora de relaciones con Corea del Norte, la habilidad diplomática del mandatario, y las eficientes políticas de seguridad nacional y hacia Corea del Norte, por ese orden. Mientras, los descontentos enumeraron la falta de habilidad para resolver los problemas económicos y su tinte pro-Corea del Norte, entre otros factores.En cuanto a los partidos, el oficialista The Minjoo mantuvo el primer lugar con un 40% de respaldo, seguido de Libertad Corea (17%), Partido Justicia (10%), Futuro Bareun (6%) y Democracia y Paz (1%). Un 26% de los encuestados no respaldan a ningún partido en concreto.El sondeo muestra un nivel de confianza del 95% y un margen de error del ±3,1%.