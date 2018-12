Se frustra el debate en la ONU sobre los derechos humanos norcoreanos

Photo : KBS News

La agencia AFP informó el viernes 7 que no se dio el debate sobre los derechos humanos en Corea del Norte que Estados Unidos propuso organizar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.Estados Unidos sugirió debatir la situación de los derechos humanos de los norcoreanos en el seno del citado organismo de la ONU el día 10. Sin embargo, el país norteamericano retiró su propuesta al no contar con la suficiente aprobación de los estados-miembro del Consejo de Seguridad. Para el debate era necesario el visto bueno de al menos nueve de los 15 miembros permanentes.Así, el debate sobre el tema de los derechos humanos norcoreanos que se ha dado todos los años desde 2014 hasta 2017 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se organizará este año.Se analiza que una de las razones por las que la propuesta de Estados Unidos no obtuvo los votos suficientes para llevarse a la práctica es la salida de Japón del Consejo de Seguridad y el ingreso en él de otras naciones no cercanas a la posiciones del gobierno de Trump.