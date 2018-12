Presidencia no forzará la visita de Kim Jong Un a Seúl

Photo : KBS News

Presidencia ha anunciado que po el momento no hay confirmación sobre la visita del líder norcoreano Kim Jong Un a Seúl.El portavoz presidencial surcoreano, Kim Eui Kyeom, afirmó el domingo 9 que la oficina presidencial no tiene intención de apresurarse o presionar a Pyongyang para acelerar el viaje de Kim a la capital surcoreana.También aseguró que los líderes de las dos Coreas mantienen el compromiso de implementar la declaración de Pyongyang, adoptada en la última cumbre intercoreana, si bien Sur y Norte seguirán debatiendo sobre el calendario y el protocolo para el encuentro de ambos mandatarios en Seúl.Un alto funcionario de la oficina presidencial, por su parte, alegó que no hay una fecha límite fija para recibir una respuesta sobre la visita de Kim, aunque el Sur realiza los preparativos para que la cumbre cumbre en Seúl pueda realizarse cuando el Norte tome una decisión al respecto.