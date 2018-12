La visita de Kim Jong Un a Seúl este año resulta improbable

Photo : YONHAP News

Fuentes presidenciales han estimado como poco probable que el líder norcoreano Kim Jong Un viaje a Seúl este año, al no dar Corea del Norte una respuesta de confirmación.El presidente surcoreano Moon Jae In se abstuvo de hacer comentarios al respecto, tras anunciar que no forzaría el viaje del mandatario norcoreano al Sur.Pese a todo, el lunes 10, durante la reunión anual con los diplomáticos surcoreanos redidentes en el extranjero , Moon hizo hincapié en la necesidad de mantener una diplomacia activa para lograr la paz y la prosperidad en la península coreana, tras citar el primer acuerdo intercoreano del año 1948.La oficina presidencial, por su parte, matizó que seguirá con los preparativos para la visita de Kim a Seúl, confirmando la voluntad del líder norteño de viajar al Sur, aunque no sea este año.