Las dos Coreas debatirán sobre la participación en los JJOO de Tokio 2020

Photo : YONHAP News

Las dos Coreas celebrarán el día 14 la Segunda Reunión sobre Deportes de cara a los JJOO de Verano de Tokio 2020. El encuentro tendrá lugar en la Oficina de Enlace de la ciudad norcoreana de Gaesong, donde debatirán sobre la cración de un equipo conjunto intercoreano y su entrenamiento, así como sobre la entrada conjunta en la ceremonia de inauguración de los JJOO de Tokio 2020.Una fuente del Ministerio de Cultura y Deportes dijo el día 11 que esos temas eran los más urgentes a tratar, si bien anticipó que como las dos Coreas ya conformaron antes un equipo único, no les será difícil llegar a un acuerdo.Ahora, la atención se centra en saber en qué deportes las dos Coreas podrían alinearse para competir conjuntamente. Al respecto, barajan la posibilidad de consolidar un equipo en baloncesto, canoa, tenis de mesa y balonmano. No obstante, desde Cultura afirman que por ahora no hay nada decidido y primero hace falta conocer la opinión del Norte, así como analizar el nivel de juego de las dos Coreas y recoger ideas al respecto de los jugadores surcoreanos.