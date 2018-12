Moon Jae In renueva gabinete

Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano Moon Jae In ha renovado 16 altos cargos del Ejecutivo.El asesor ejecutivo del Comité de Revisión de Apelaciones, Hwang Seo Jong, fue designado como nuevo ministro de Administración de Personal, mientras que el secretario presidencial de planificación de empleo, Lee Ho Seung, fue nominado al cargo de primer viceministro de Economía y Finanzas.En tanto, el director de Presupuestos de Economía, Gu Yun Cheol, fue promovido a segundo viceministro; mientras que la asesora del mandatario en Ciencia y Tecnología, Moon Mi Ok, fue designada como nueva primera viceministra de Ciencia y Tecnología.Por su parte, el nuevo viceministro del Interior y Seguridad Pública, Yun Jong In, y el nuevo primer viceministro de Cultura, Deporte y Turismo, Kim Yong Sam, integraban la Comisión de Protección de Información Personal.Mientras, el jefe de la Oficina de Territorio y Ciudades del Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte, Park Seon Ho, fue designado como primer viceministro de esa cartera, y el presidente del Instituto para el Avance Tecnológico de Corea, Kim Hak Do, ocupará el cargo de viceministro de Pymes y Empresas de Riesgo.