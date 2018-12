Parlamento abrirá periodo de sesiones exrtaordinarias

El oficialismo y la oposición han acordado organizar un periodo de sesiones parlamentarias extraordinarias desde el 17 de diciembre. Sin embargo, todavía no han llegado a un consenso sobre qué temas tratar en esas reuniones o hasta cuándo mantener el periodo extraordinario.Al respecto, el jefe del partido en el poder The Minjoo ante la Asamblea Nacional, Hong Young Pyo, ha declarado que las sesiones servirán para votar las leyes relacionadas con la economía popular que quedan pendientes, pero que la lista específica de las propuestas a tratar será decidida tras un debate más profundo entre los representantes de los grupos políticos con presencia en la cámara legislativa.Es dudoso, en este contexto, si podrán ser aprobadas durante el nuevo periodo parlamentario extraordinario las leyes destinadas a promover la transparencia en la administración de las instituciones preescolares privadas o la enmienda a la Ley de seguridad y salud ocupacional, impulsada tras la muerte de un trabajador no fijo de la Central Termoeléctrica de Taean.