ONU insta a Corea del Sur a promulgar ley contra discriminación racial

Photo : YONHAP News

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD) exhortó el viernes 14 al Gobierno surcoreano a establecer una ley de prohibición total de actos discriminatorios por razón de raza, así como un paquete de medidas contra las expresiones hostiles que aumentan en la sociedad contra otros grupos raciales o étnicos.El organismo subrayó en particular la inexistencia en Corea del Sur de marcos legales contra la discriminación racial y también los problemas que crecen en este país con relación a la escasa receptividad respecto a los refugiados, el insuficiente sistema de registros de nacimientos de niños extranjeros y la discriminación hacia los trabajadores inmigrantes.Criticó que la situación surcoreana no ha cambiado, aún después de que en 2012 el comité hiciera la misma recomendación de preparar y promulgar una ley integral contra todo acto de discriminación directa o indirecta.En cuanto a la reciente controversia surgida en torno a los cerca de 500 yemeníes que llegaron a la isla de Jeju, el comité expresó su preocupación por las expresiones discriminatorias y de odio que se expandieron en internet y las redes sociales, e instó al Gobierno a iniciar un monitoreo más estricto y a imponer sanciones a casos constitutivos de delito. Asimismo, recomendó permitir a los refugiados contar con la ayuda de un traductor o intérprete al ser inquiridos por las autoridades y no usar el término "ilegal" para referirse a esas personas. La ONU aboga por el empleo de la expresión "inmigrante indocumentado" en vez de "inmigrante ilegal", al considerar esta última un término en sí discriminatorio.