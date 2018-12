Moon acepta las críticas de carencias en políticas industriales

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha aceptado las críticas a las políticas de desarrollo industrial por sus carencias, pese a los esfuerzos del Gobierno al respecto.El mandatario recibió el día 18 el informe de planificación para 2019 de tres ministerios, incluyendo el de Industria, y expresó que pese a que las directrices gubernamentales adoptadas para impulsar las industrias nacionales han fijado unas bases de crecimiento, esas medidas no son aún tangibles y algunos sectores, como el naval y automotriz, padecen dificultades.En tanto, sobre algunas voces que opinan que "no hay políticas industriales y que el ecosistema industrial podría hasta desmoronarse", el presidente reconoció que dicho tema precisa una auto reflexión por parte del Gobierno.Así, solicitó a los ministerios relacionados adoptar rápidamente medidas para resolver los principales obstáculos de cada sector, y elaborar una hoja de ruta a largo plazo. Asimismo, enfatizó la necesidad de incrementar la cooperación entre Gobierno, patronal y sindicatos para lograr un modelo social de equilibrio y convivencia.