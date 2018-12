Negociadores nucleares surcoreano y ruso hablan de paz en la península coreana

Photo : KBS News

Los delegados de Corea del Sur y de Rusia ante el problema nuclear norcoreano, Lee Do Hoon e Igor Morgulov respectivamente, se reunieron el martes 18 para hablar de cooperación ante el proceso de desnuclearización y de instaurar la paz en la península coreana.Durante el encuentro, el representante surcoreano destacó la ágil comunicación que existe entre Seúl y Moscú en un momento decisivo para lograr la completa desnuclearización de la península coreana y el arraigo de una paz perpetua en la zona. Agregó que ese ambiente favorable fue creado gracias al esfuerzo de los países del entorno de las dos Coreas. No obstante, también admitió que aún quedan muchas tareas por realizar y retos que no podrán superarse sin la ayuda de la comunidad internacional, recalcando el papel de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Igor Morgulov, destacó que 2018 fue un año de muchos avances y que los esfuerzos conjuntos lograron aliviar la tensión militar en la península coreana y reanudar los intercambios entre las dos Coreas. También aludió al proyecto intercoreano de reconexión ferroviaria, y recordó que la mejora de relaciones entre Seúl y Pyongyang es condición básica para la estabilidad, no solo de la península coreana, sino de todo el nordeste asiático.