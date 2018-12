La Fiscalía interroga a un ex canciller sobre el juicio de los trabajadores forzosos

Los fiscales que investigan presuntos casos de cohecho ocurridos durante el anterior Gobierno, citaron el jueves 20 al ex ministro de Exteriores Yun Byung Se para interrogarle sobre su implicación en la obstrucción del juicio sobre los trabajadores explotados por empresas niponas durante el periodo colonial.En concreto, el ex canciller fue interrogado por haber interferido, entre 2013 y 2014 junto los entonces jefe de la Secretaría Presidencial Kim Ki Choon y jefe de la Oficina de Administración de Tribunales Park Byung Dae, para demorar la demanda presentada por las víctimas del reclutamiento forzoso de obreros cometido por los japoneses en el pasado.La Fiscalía consideró especialmente que el ex ministro trabajó como asesor en la firma de abogados Kim & Chang en 2013, antes de ser nombrado canciller, y desde esa época ya estuvo involucrado en el asunto de los trabajadores forzosos.