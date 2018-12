Seúl incauta propiedades del ex presidente Chun Doo Hwan

Photo : YONHAP News

El Gobierno Metropolitano de Seúl ha procedido a incautar propiedades del ex presidente Chun Do Hwan, al eludir impuestos por valor de unos 970 millones de wones.Un grupo de 14 funcionarios de la ciudad registró el jueves 20, desde las 8:30 de la mañana, la casa de Chun en Yeonhuidong, al oeste de Seúl. Durante tres horas, incautaron un total de nueve bienes, incluidos un televisor, un refrigerador y dos cuadros, entre otrosChun omitió el pago de impuestos en 2014 tras vender en subasta pública varias propiedades de sus hijos, delito en el que incurrió durante tres años consecutivos.Previamente, el Gobierno de Seúl intentó registrar la casa de Chun el 26 de noviembre, pero frenó el intento al afirmar su secretario afirmó que no podía reconocer a nadie por el mal de Alzhéimer.