El presidente Moon ya cuenta con más opositores que seguidores

Photo : YONHAP News

Por segunda semana consecutiva, la tasa de apoyo popular al presidente surcoreano Moon Jae In marcó un 45% y, por primera vez desde su llegada al poder, el mandatario recibió más calificaciones negativas que positivas.En base a un sondeo realizado por Gallup Korea del 18 al 20 de diciembre entre 1.002 surcoreanos adultos, un 45% evaluó positivamente el desempeño presidencial, al igual que la semana anterior, mientras que un 46% lo calificó de forma negativa, cifra que supone un incremento del 2% sobre la semana anterior.Aquellos que aprueban la gestión de Moon destacaron su habilidad para negociar con Corea del Norte y su destreza diplomática, mientras que sus opositores reprocharon su incapacidad para resolver los problemas económicos del país, y un excesivo tinte pro-Corea del Norte.En cuanto a los partidos, el oficialista The Minjoo recibió un 39% de apoyo popular, seguido de Libertad Corea con un 18%, Partido Justicia con un 12%, Futuro Bareun con un 5% y Democracia y Paz con un 1%. Mientras, el 25% restante dijo no apoyar a ninguna formación.El sondeo muestra un nivel de confianza del 95% y un margen de error del ±3,1%.