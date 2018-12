Presidencia prevé que Kim Jong Un visitará Seúl pronto

Photo : YONHAP News

La Presidencia surcoreana previó que la visita a Seúl del líder norcoreano, Kim Jong Un, se llevará a cabo próximamente aunque la fecha esperada que era hasta este fin de año ya no sea posible.Una alta fuente de dicha institución dijo, el día 21 a la prensa, que las dos Coreas están tratando estrechamente por varios medios la posible fecha de visita del mandatorio norcoreano a Seúl y que aunque para este fin de año no sea posible, se llevará a cabo muy pronto.Dicha fuente puntualizó que verbalmente la fecha acordada era hasta este fin de año, pero que en la Declaración de Pyongyang se mencionó como fecha cercana. Añadió que el Gobierno no tiene prisa y que el Norte puede decir la fecha deseada aunque espera que sea lo antes posible.Respecto a la Segunda Cumbre Corea del Norte-EEUU, el informante indicó que tanto Seúl como Washington opinan que no importa el turno de los eventos, señalando que la visita de Kim a Seúl podría ser antes o después de la dicha reunión de presidentes.