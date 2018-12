Partidos políticos muestran reacciones distintas sobre cálculo de salario mínimo

Photo : Getty Images Bank

Los cuatro partidos opositores mostraron reacciones contrapuestas ante la reciente decisión del gobierno de Moon Jae In de enmendar un estatuto laboral para añadir el tiempo libre pagado al cálculo del salario mínimo a partir del próximo año.La principal formación opositora, Libertad Corea, mostró el lunes 24 su firme rechazo al respecto, al recalcar que el Gobierno está desplegando una "política de parcheo" que no hace más que profundizar el sufrimiento de los ciudadanos.Futuro Bareun, por su parte, criticó la incomunicación de la administración de Moon Jae In, alegando que está impulsando sus políticas sobre el salario mínimo, el sistema laboral de 52 horas semanales y la agregación al cálculo de salario mínimo el tiempo libre pagado sin haber obtenido consenso de la oposición ni del pueblo.Asimismo, advirtió que, de seguir así, la economía surcoreana enfrentará un severo estancamiento además de una grave crisis laboral el próximo año.El partido Democracia y Paz dio su visto bueno al lineamiento de las políticas laborales de Moon, pero recalcó que el Ejecutivo debería haberse concentrado en aliviar la polarización de ingresos a través de la debida ejecución de presupuestos, en lugar de interferir en asuntos que debería decidir el sector privado.Por su parte, el Partido Justicia, se mostró a favor de la última decisión gubernamental sobre el salario mínimo, pero se lamentó de que se haya decidido excluir del cálculo las vacaciones pagadas no obligatorias que se establecen en un acuerdo colectivo entre la gerencia y los sindicatos.