Corea del Sur festeja Navidad

El día 25, tuvieron lugar misas y cultos en las iglesias católicas y protestantes de todo el país, para festejar el nacimiento del niño Jesús.El cardenal Andrew Yeom Soo Jung ofició la tradicional misa de gallo en la Catedral de Myongdong de Seúl en la que anheló que el niño Jesús llene al mundo de bendición y de paz. En particular, predicó que el nacimiento de Jesús sea una esperanza y luz que pueda consolar y esclarecer los corazones sedientos de los hermanos en el norte de la península dividida.El cardenal manifestó que una verdadera paz es un regalo de Dios y que se puede obtener con oraciones, pidiendo así rezar continuamente por la armonía de la península coreana.Asimismo, las iglesias protestantes celebraron cultos todo el día con anhelos de paz y bendición. The United Christian Churches of Korea prometió ayudar a los necesitados mientras The National Council of Churches in Korea manifestó que 2018 fue un año en el que se necesitó más que nunca la paz para dejar a un lado la división, la violencia y la discriminación.