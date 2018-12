Las dos Coreas celebran la ceremonia de inicio de obras de reconexión vial

Photo : YONHAP News

Las dos Coreas celebraron, a las 10 de la mañana del miércoles 26, la ceremonia de inicio de obras de reconexión vial en la estación Panmun ubicada en la ciudad norcoreana de Gaesong.Según divulgó el Ministerio de Reunificación Nacional, la representante de la delegación surcoreana, ministra de Territorio, Infraestructura y Transporte, Kim Hyun Mee, y el líder de la representación norcoreana y viceministro de Ferrocarriles, Kim Yun Hyok, pronunciaron sendos discursos para felicitar la ocasión.Por la parte surcoreana a la ceremonia asistieron unas 100 personas, incluidas dicha ministra; el ministero de Reunificación, Cho Myoung Gyon; el dirigente del oficialista The Minjoo, Lee Hae Chan; los ex ministros de Reunificación Jeong Se Hyun y Lee Jae Jung, y el maquinista que condujo por última vez el tren de la línea Gyeongui en 2008. En tanto, la parte norcoreana invitó al mismo número de personas, incluyendo a altos cargos como el jefe del Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria.Finalizada la ceremonia, la delegación sureña subieron a bordo del tren especial para regresar a la estación surcoreana de Dorasan a las 2 de la tarde.Pese a todo, la celebración de esta ceremonia no implica que las obras vayan a comenzar de inmediato, sino que simboliza la voluntad de las dos Coreas de seguir cooperando en materia vial. Así, hasta que no flexibilicen las sanciones, seguirán trabajando en inspecciones adicionales, elaborarán un plan maestro del proyecto y otras tareas de diseño.