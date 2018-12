Permitirán salir tras la instrucción y el uso de móvil a los soldados

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa avanzó el jueves 27 que, como parte de su política para mejorar la vida de los soldados, les permitirá salir de las bases tras finalizar la jornada a partir de febrero de 2019.En concreto, podrán salir de la base durante cuatro horas, desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, para recibir visitas, acudir a consultas médicas o realizar actividades de autodesarrollo. Las salidas serán autorizadas siempre y cuando no abandone el recinto más del 35% de los efectivos, mientras que los permisos estrictamente personales se limitarán a dos al mes.Los soldados tambíen podrán usar teléfono móvil a partir del primer semestre del próximo año, entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche entresemana, y desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en días no laborables, pero solo en zonas no clasificadas como de seguridad vulnerable. Sin embargo, las grabaciones de audio y de vídeo serán controladas mediante un reglamento específico.