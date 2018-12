Corea del Norte podría tener 100 ojivas nucleares para 2020

Photo : KBS News

Citando a expertos extranjeros, la emisora NBC ha divulgado que pese a no realizar pruebas nucleares y balísticas durante este año, Corea del Norte continúa con su programa de armas atómicas.Según Cristina Varriale, investigadora del Real Instituto de Servicios Unidos (RUSI), un grupo de expertos con sede en Londres, el líder norcoreano Kim Jong Un no ha cambiado su política, sino que ha pasado de investigar y desarrollar a la producción en masa.NBC también cita a Robert Litwak, vice presidente del centro de estudios Woodrow Wilson International Center for Scholars, un grupo de expertos de Washington quien afirmó que si el Norte mantiene su ritmo de producción, Pyongyang podría tener unas 100 ojivas nucleares en 2020, casi la mitad de las que actualmente posee Reino Unido.Finalmente, la emisora concluye que muchos expertos consideran que el régimen norcoreano no abandonará su programa nuclear y de misiles, al ser su escudo protector contra invasiones extranjeras.