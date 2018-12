Moon enfatiza seguridad como requisito para mejorar lazos intercoreanos

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha declarado que aun ante los cambios en las relaciones intercoreanas, la defensa fronteriza es la prioridad número uno de las Fuerzas Armadas surcoreanas y que cuanto más trabajen los soldados para fortalecer la seguridad nacional, avanzarán más y mejor los lazos entre las dos Coreas.El mandatario visitó el viernes 28 el campo de entrenamiento de cabos del Ejército en la localidad de Yeoncheon, cerca de la frontera intercoreana, y mantuvo una charla con los militares.Allí, el presidente afirmó que el diálogo entre las naciones o la paz pueden debilitarse si no son respaldados por un férreo sistema de defensa. Sin embargo, puntualizó que si en el pasado la principal misión fue atajar la invasión del enemigo y proteger la vida de los ciudadanos, ahora lo importante es sostener la plataforma necesaria para la reconciliación y la cooperación con Corea del Norte para crear paz y cultivarla.Subrayó, en particular, que la eliminación de minas en la zona fronteriza y el inminente comienzo de las excavaciones para la búsqueda de los restos de caídos en guerra guardan un enorme simbolismo en la senda hacia la paz de la península coreana.