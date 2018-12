Kim Jong Un envía una carta personal al presidente surcoreano

Photo : KBS News

Presidencia dio a conocer el día 30 que el líder norcoreano Kim Jong Un remitió una carta personal al presidente de Corea del Sur, Moon Jae In.La carta de dos hojas mostrada por Presidencia comienza con la frase "Honorable presidente Moon Jae In" y lleva el sello dorado del líder norcoreano.Según Presidencia, Kim le envió un saludo por Fin de Año deseando que en el año próximo ambos lideres caminen juntos en pro de la paz y la prosperidad de la península coreana.Kim se lamentó de no haber podido visitar Seúl este año y mostró su férrea volunta de cumplir esa promesa en 2019. También resaltó que el año venidero se reunirá frecuentemente con el presidente Moon Jae In para conversar sobre desnuclearización, paz y prosperidad en la península coreana.En respuesta, el presidente Moon divulgó la misiva en redes sociales, dándole la bienvenida. Enfatizó que Kim le ha transmitido que el riesgo de guerra ya no amenaza al pueblo coreano, y que ambos han logrado establecer lazos de confianza y reconciliación.También destacó que no hay cambios en el sentimiento de bievenida de los surcoreanos hacia Kim Jong Un, así como su voluntad de concretar un encuentro con el líder norcoreano en Seúl.