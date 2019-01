Photo : KBS News

El presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, Kim Jong Un, emitió el 1 de enero su habitual discurso de Año Nuevo, donde reafirmó su voluntad de transformar la península coreana en una zona de paz permanente.En particular, el dirigente norcoreano destacó como algo sin precedentes que durante un mismo año, en 2018, se celebrasen tres cumbres intercoreanas. Atribuyó especial significado a la firma de un acuerdo militar en el marco de esas reuniones, enfatizando que es prácticamente un pacto de no agresión. También expresó estar dispuesto a reanudar sin condición alguna la actividad del Complejo Industrial de Gaesong y el turismo al monte Geumgang. Sin embargo, rechazó los ejercicios militares conjuntos con naciones extranjeras y el despliegue de armas estratégicas en la península coreana.En cuanto al desarme nuclear, Kim Jong Un subrayó que tomó acciones concretas respetando su promesa de no fabricar, usar o probar armas nucleares, y resaltó que si Estados Unidos responde con medidas compensatorias, el proceso de desnuclearizacióna avanzará mucho mas rápido. Por su parte, dijo estar dispuesto a encontrarse en cualquier momento con el presidente estadounidense, pero si Washington no cumple, malinterpreta su paciencia y sigue reforzando las sanciones y aumentando la presión, Corea del Norte tendrá que optar por otro camino.Internamente, el líder norcoreano enfatizó la importancia de alcanzar el progreso económico por medios propios y resaltó que lo más urgente es aumentar la producción eléctrica, aprovechando distintas fuentes de energía, desde hídrica y mareomotriz, hasta eólica y nuclear.