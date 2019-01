Moon Jae In arranca su tercer año de mandato con un apoyo del 55%

Photo : YONHAP News

Una encuesta de KBS sobre apoyo popular al Gobierno del presidente Moon Jae In revela que al iniciar su tercer año de mandato el presidente goza de un respaldo del 55,2%, si bien las críticas a su gestión mantienen un porcentaje relativamente alto, del 41,7%.Por temas, obtuvo mejor evaluación en diplomacia exterior e intercoreana, mientras que en el ámbito económico su gestión apenas logró un respaldo del 33%. Por su parte, los ciudadanos reclamaron medidas prácticas de fomento del empleo, en especial aquellos en sus veinte.Respecto a los tres ejes de las políticas económicas de Moon Jae In - como son el crecimiento impulsado por el aumento de ingresos, la innovación y la justicia económica-, el último punto recibió la mejor nota, aunque un 40% de los ciudadanos cree que la economía no ha registrado avances.El sondeo fue realizado del 28 al 29 de diciembre entre 1.000 personas mayores de 19 años. Presenta un margen de error del 3,1% y un nivel de confianza del 95%.