Denuncian a un ex funcionario por filtración de secretos

El Ministerio de Finanzas denunció el miércoles 2 ante la Fiscalía a Shin Jae Min, ex funcionario del Departamento de Hacienda, por filtrar secretos laborales.La cartera alegó que los empleados públicos están sometidos a estricta prohibición de divulgar datos confidenciales obtenidos en el desempeño de sus tareas, y detacó la gravedad de incurrir en apropiación y filtración de documentos no relacionados con las tareas que realizan.Sobre los mensajes que Shin intercambió con el entonces viceministro adjunto de Finanzas en noviembre de 2017, que aluden a mantener a posta en un cierto nivel la relación entre deuda nacional y el PIB, surgieron al hacer un diagnóstico general de la evolución de la deuda nacional.Asimismo, el ex funcionario alegó que trataron de elevar la relación entre deuda y PIB en 2017, cuando todavía estaba en el poder la ex presidenta Park Geun Hye, emitiendo bonos deficitarios por valor de 4 billones de wones. Pero respecto a este punto, el Ministerio de Finanzas aclaró que emitir bonos por dicho valor implicaría apenas un aumento de 0,2% en la tasa de deuda nacional.