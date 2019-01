Arranca el juicio en apelación contra el ex presidente Lee Myung Bak

Photo : YONHAP News

El miércoles 2 comenzó el juicio en apelación contra el ex presidente Lee Myung Bak, sentenciado en primera instancia a 15 años de prisión por malversación de fondos privados y soborno. El ex mandatario compareció en la audiencia inicial, 118 días después de la última sesión del juicio en primera instancia, celebrado en septiembre de 2018.La apelación fue presentada por la Fiscalía, al considerar que Lee debe responder por nueve de los 16 cargos originariamente imputados, pero sobre los cuales el tribunal de primera instancia consideró su inocencia.La Fiscalía insiste en que el ex presidente cometió abuso de poder al movilizar funcionarios de la Casa Presidencial para ayudar a la empresa de respuestos DAS en un juicio en Estados Unidos, y considera que al declararle inocente por dicho cargo, el tribunal de primera instancia obvió que la labor de los funcionarios presidenciales es asistir al presidente en sus tareas estatales.