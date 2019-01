Ex vice primer ministro de Economía responde a la emisión de bonos en 2017

Photo : YONHAP News

El ex vice primer ministro de Economía, Kim Dong Yeon, ha expresado su opinión por primera vez ante la afirmación del ex funcionario del Ministerio de Finanzas, Shin Jae Min, de que la oficina presidencial presionó al Ministerio de Finanzas para emitir bonos en 2017, a fin de mantener en cierto nivel la relación de deuda nacional con respecto al PIB.Mediante su cuenta de Facebook, Kim afirmó el jueves 4 que la mayoría de las medidas gubernamentales requieren de revisión integral y coordinación entre diversas agencias y deben considerar diversos factores.Así, afirmó que la decisión fue tomada tras coordinar varias opiniones, al tiempo de subrayar que las convicciones personales y la coordinación de políticas son temas diferentes.Mientras, Cha Yeong Hwan, secretario presidencial de políticas económicas en 2017, rechazó el argumento de Shin, alegando que entonces coordinó la emisión de bonos con el Ministerio de Finanzas, pero la oficina presidencial no ejerció presión alguna al respecto.