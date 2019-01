El Gobierno da entrada a libros de texto no estatales en primaria

Photo : YONHAP News

El Gobierno dará entrada paulatinamente en el sistema educativo a libros de publicación no oficial de ciertas asignaturas de primaria, concretamente de tercero a sexto grado.Según el 'Plan de Diversificación y Libre Publicación de Textos Escolares' anunciado por el Ministerio de Educación el jueves 3, la medida afecta a 65 libros de publicación oficial de ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas, que actualmente usan los alumnos de dichos grados.Así, a partir de marzo de 2022, para tercer y cuarto grado, y de marzo de 2023 para quinto y sexto grado, los alumnos podrán usar libros de texto no oficiales aunque igualmente requerirán la autorización del Gobierno.Con este plan, Educación espera dar más autonomía a los docentes en cuanto a métodos didácticos, para mejorar la calidad de los textos escolares, y garantizar el derecho de profesores y alumnos a elegir sus manuales de referencia.No obstante, para los alumnos de primer y segundo grado mantendrán el actual sistema de libros publicados por el Estado en todas las asignaturas, en particular, aquellas relacionadas con lengua materna, educación cívica e historia nacional.