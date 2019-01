Asesor presidencial especial enfatiza acciones sincronizadas de Pyongyang y Washington

Photo : YONHAP News

Moon Chung In, asesor presidencial especial para asuntos de reunificación, relaciones exteriores y seguridad, ha manifestado que las negociaciones nucleares podrán avanzar si Corea del Norte toma acciones audaces y Estados Unidos desactiva parcialmente las sanciones al mismo tiempo.Dicha personalidad apareció el sábado 5 en el Podcast que conduce Yoo Si Min, representante de la Fundación Roh Moo Hyun, y afirmó que exigir solo a una de las partes que ceda no puede ser una solución. Puntualizó que Pyongyang tampoco hizo mucho hasta ahora, excepto desmantelar el centro de ensayos nucleares de Punggye-ri, y que incluso queda por comprobar si las instalaciones en ese lugar están destruidas en casi un 70% como alega Corea del Norte.Asimismo, sostuvo que el presidente estadounidense, Donald Trump, no está en condiciones de dar la impresión de que es transigente con Pyongyang, porque si lo hace será atacado duramente por el Congreso y la prensa de su país; pero que el panorama puede cambiar si el régimen norcoreano adopta acciones concretas y más decisivas.El asesor presidencial especial subrayó, no obstante, que el actual estancamiento de las negociaciones nucleares -si se compara con la compraventa de inmuebles- es como si Estados Unidos dijera que hará el pago después de efectuarse la transferencia de títulos sin siquiera entregar un adelanto, mientras Corea del Norte insiste en que para ceder la propiedad necesita al menos recibir un pago inicial.