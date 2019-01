Photo : KBS News

Renombrados políticos oficialistas y opositores compiten por abrir canales de YouTube para promover sus ideas sobre los problemas actualesEl ex ministro de Salud y Bienestar, Rhyu Si Min, un popular político afín al oficialismo, lanzó el sábado 5 el primer episodio de un programa titulado "Alileo de Rhyu Si Min", a través del canal oficial en Youtube de la Fundación Roh Moo Hyun, que lidera desde octubre de 2018.El vídeo superó las 700 mil visualizaciones en un día desde la publicación y el número de suscriptores del canal ya alcanza los 260 mil.Mientras, Hong Joon Pyo, ex líder del principal partido conservador, Libertad Corea, amplía su presencia en redes sociales con un canal de YouTube llamado "TV Hongka Cola".Tras congregar a más de 200 mil suscriptores en unos 20 días, desde el lanzamiento del canal, Hong aprovecha esa plataforma para publicar vídeos que critican al Gobierno, principalmente a las políticas de la Administración de Moon Jae In sobre el problema norcoreano y la situación económica.