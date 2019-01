Presidencia designa nuevos asesores

Photo : YONHAP News

Presidencia dio a conocer el martes 8 los nombres de los nuevos asesores tras ordenar el mandatario Moon Jae In divulgar los resultados al respecto de reunión mantenida el lunes 7, liderada por Im Jong Seok, responsable de personal saliente, para evaluar a los candidatos.Así, a cargo del personal fue designado Noh Young Min, embajador de Corea del Sur en China, quien previamente fue legislador durante tres mandatos. Asimismo, en las presidenciales de 2012 fue jefe de personal de Moon y en 2017 dirigió el comité de campaña del actual presidente.Mientras, en reemplazo del hasta ahora jefe de prensa Yoon Young Chan, fue designado el ex periodista de televisión, Yoon Do Han. Además, el ex diputado Kang Ki Jung ejercerá como secretario de asuntos políticos.Asimismo, se espera una reestructuración de Gabinete a principios de febrero, para antes o después de Año Nuevo Lunar. Presidencia planea sustituir a los ministros que piensan regresar al partido para postularse a las elecciones generales de 2020, como es el caso de Kim Hyun Mi, ministra de Territorio, Infraestructura y Tranporte, y Do Jong Hwan, ministro de Cultura, Deportes y Turismo.