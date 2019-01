El sindicato del Banco KB Kookmin convoca huelga general

Photo : YONHAP News

El sindicato de uno de los principales bancos de Corea del Sur, KB Kookmin Bank, entró en huelga el martes 8, al fracasar las negociaciones con la patronal.Pese a retomar las negociaciones a las 11 de la noche del lunes 7, el sindicato y la patronal de la entidad financiera no alcanzaron un acuerdo.No en vano, ambas partes vienen negociando desde el año pasado, pero no han logrado acortar diferencias sobre el aumento de bonos y la adopción del sistema de tope salarial, entre otros.Así las cosas, los sindicatos anunciaron que convocarían una huelga general el martes 8 a partir de las 9 de la mañana, por primera vez en 19 años, desde el año 2000, paralizando las operaciones de miles de sucursales de todo el país. Además, de no llegar a un acuerdo con la patronal, convocarán una nueva huelga a finales de mes.