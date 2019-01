Nombramiento de secretarios presidenciales genera reacciones contrapuestas

Photo : YONHAP News

La renovación de secretarios presidenciales ha generado opiniones contrapuestas. Así, mientras el oficialismo evalúa que refleja la determinación del presidente Moon Jae In de mejorar la Administración, la oposición critica que favorece a simpatizantes del Gobierno, en concreto, aludiendo al nuevo jefe de la Secretaría Presidencial Noh Young Min y el secretario presidencial para asuntos políticos Kang Ki Jung.En concreto, el oficialista The Minjoo anunció el martes 8 que los nuevos nombramientos plasman la firme voluntad del presidente de renovar la gestión del Estado para agilizar la comunicación con el pueblo y llevar los efectos positivos de las medidas económicas a toda la ciudadanía. Resaltó la confianza en que el nuevo equipo asista al presidente en las tareas de reactivar la economía y de impulsar el proceso de paz en la península coreana.En cambio, el conservador Libertad Corea expresó que la reciente designación de secretarios presidenciales elimina cualquier esperanza de que el Gobierno de Moon Jae In pueda impulsar la economía. Al respecto, criticó la poca aptitud de los nuevos secretarios presidenciales para actuar como asesores de máximo nivel, al destacar que no satisfacen los estándares morales y éticos requeridos para ese cargo.