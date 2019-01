Tres coreanos son reconocidos como víctimas del bombardeo de Nagasaki

Photo : KBS News

Un tribunal regional de Japón falló el martes 8 a favor de tres coreanos que demandaron a la Municipalidad de Nagasaki por no reconocerles como víctimas del bombardeo atómico sucedido en dicha ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Los demandantes sufrieron dicho ataque mientras trabajaban como obreros forzosos en los astilleros de Mitsubishi en Nagasaki.Al respecto, el diario Asahi informó que el Tribunal Regional de Nagasaki dictaminó a favor de los tres demandantes y de registrarles como víctimas, además de otorgarles la libreta que así lo certifica, petición previamente rechazada y que sirvió de base a la demanada.El Gobierno japonés ofrece subsidios médicos a los supervivientes de los bombardeos atómicos mediante una libreta de salud. La emisión de esa cartilla se otorga en base a las listas de obreros que trabajaban en empresas niponas de las zonas afectadas. No obstante, el departamento de justicia de Nagasaki se deshizo en 1970 de un listado de 3.418 obreros coreanos, que la empresa Mitsubishi facilitó en 1948, tres años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, al depositar el salario que no llegó a pagar entonces a esos trabajadores, estimado en unos 860.000 yenes.