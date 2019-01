Kim Jong Un podría visitar Seúl tras la cumbre con Trump

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur Moon Jae In anticipó el jueves 10, durante la rueda de prensa que ofreció por Año Nuevo, que posiblemente el dirigente norcoreano Kim Jong Un vistará Seúl tras mantener la segunda cumbre con el mandatario estadounidense Donald Trump.Sin embargo, no fue un anuncio definitivo, sino un comentario explicando que será mucho más fácil organizar el viaje del líder norcoreano a la capital surcoreana una vez se celebre la cumbre con el presidente de los Estados Unidos.Moon afirmó que próximamente habrá noticias sobre la reanudación de negociaciones de alto nivel entre Washington y Pyongyang, y también que la reciente visita de Kim Jong Un a China influirá positivamente en los preparativos de la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos.Además, el presidente surcoreano reveló haber recibido una carta de Kim Jong Un a fin de año, a la que cursó respuesta, pese a no poder hacer comentario alguno sobre el contenido por el momento.