Yang Seung Tae se disculpa con el pueblo antes de ir a la Fiscalía

Photo : YONHAP News

Yang Seung Tae, ex magistrado del Tribunal Supremo conocido por protagonizar un caso de abuso de poder, se disculpó con la ciudadanía antes de asistir a la Fiscalía Central de Seúl para ser interrogado a las 9:30 de la mañana del viernes 11.En concreto, dijo sentir todo lo ocurrido mientras lideraba el Supremo, al tiempo de solicitar evitar prejuicios, pues no cometió injerencia indebida en temas gubernamentales.Es la primera vez en la historia constitucional de Corea que un ex magistrado del Tribunal Supremo es investigado por la Fiscalía en calidad de sospechoso, mientras que dicha entidad considera a Yang culpable de la mayoría de los cargos imputados.