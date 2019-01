Interrogan durante 14 horas a ex jefe de Tribunal Supremo

Photo : YONHAP News

El ex jefe del Tribunal Supremo, Yang Sung Tae, fue interrogado por más de 14 horas sobre casos de cohecho y abuso de autoridad. Sin embargo, al salir de la Fiscalía pasadas las 11:00 de la noche del viernes 11, no contestó a ninguna de las preguntas de la prensa.Según lo divulgado, el interrogatorio a Yang se centró en las sospechas que recaen sobre su persona de que el Tribunal Supremo intervino en las demandas civiles interpuestas por algunas víctimas del reclutamiento forzoso y explotación de obreros durante la era colonial contra empresas japonesas, para que se emitieran fallos a favor de estas últimas.Asimismo, el ex jefe del Supremo fue inquirido sobre la "lista negra" que elaboró de jueces que le eran antagónicos para desfavorecerles en sus labores o gestiones de recursos humanos.Se informa que a las preguntas de los fiscales, Yang reiteró no recordar hechos relacionados con las sospechas planteadas o que los desconoce porque quienes los realizaron fueron elementos del personal ejecutivo.