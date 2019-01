Una judoka denuncia a su ex entrenador por violación

Photo : KBS News

La ex judoka surcoreana, Shin Yu Yong, tras revelar haber sido agredida sexualmente por su ex entrenador, ha alentado a otras víctimas de violación sexual en el deporte a sacar a la luz los daños sufridos.Shin acusó a su ex entrenador de secundaria de agredirla sexualmente en unas 20 ocasiones, durante cuatro años. Confesó que en ese entonces no se atrevió a contarle a nadie los hechos, al sentir que su carrera como deportista terminaría al denunciar el caso.Sin embargo, cuando el agresor le ofreció 500 mil wones en efectivo por ocultar el caso, cuando su esposa sospechaba al respecto, dedició denunciarle.La ex luchadora de judo afirmó que se animó a contar los hechos después de que la patinadora de velocidad en pista corta Shim Suk Hee denunciara a su ex entrenador por violación y abuso sexual.También apuntó a la Asociación de Judo de Corea por no haber tomado medida alguna tras conocer que Shin había sufrido esas violaciones.